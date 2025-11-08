Ричмонд
Лавров рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям

Лавров: поручение Путина по подготовке к ядерным испытаниям находится в работе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина внести предложения по целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям находится в работе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается поручения президента Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе», — сказал он журналистам, комментируя соответствующую тему.

В среду президент России провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля». Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

