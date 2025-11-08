Ричмонд
На Кубани в станице Павловской благоустроили сквер

Рабочие озеленили пространство и обустроили парковку.

Сквер благоустроили на улице Большевистской в станице Павловской в Краснодарском крае. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Павловского района.

Общая площадь улучшенной территории составила 6500 кв. м. На ней установили бортовые камни, на прогулочных дорожках и в центральной части сквера уложили плиточное покрытие. На детских игровых площадках и в воркаут-зоне появилось покрытие из резиновой крошки. Еще там установлены современное игровое и спортивное оборудование, перголы с качелями, лавочки и урны. В сквере сделали освещение. Еще рабочие озеленили пространство и обустроили парковку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.