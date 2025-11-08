На Кубани в станице Павловской благоустроили сквер

Общая площадь улучшенной территории составила 6500 кв. м. На ней установили бортовые камни, на прогулочных дорожках и в центральной части сквера уложили плиточное покрытие. На детских игровых площадках и в воркаут-зоне появилось покрытие из резиновой крошки. Еще там установлены современное игровое и спортивное оборудование, перголы с качелями, лавочки и урны. В сквере сделали освещение. Еще рабочие озеленили пространство и обустроили парковку.