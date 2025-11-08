Лавров рассказал детали о поручении Путина по ядерным испытаниям

В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля». Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.