Лавров рассказал детали о поручении Путина по ядерным испытаниям

Лавров: детали о поручении Путина по ядерным испытаниям объявят позже.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Общественности будет объявлено об итогах работы над предложениями о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям по поручению президента РФ, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«О результатах общественность будет проинформирована», — сказал он журналистам, комментируя соответствующую тему.

В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля». Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

