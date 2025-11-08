В больнице поселка Товарково в Калужской области установили новый маммограф

Современный маммограф ввели в эксплуатацию в больнице поселка городского типа Товарково в Калужской области. Его приобрели в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Основными преимуществами прибора являются простота и надежность эксплуатации, высокая разрешающая способность и отличное качество изображений. Сотрудники рентгенологического кабинета уже прошли необходимое обучение и завершили тестовый режим работы. Пациентки начали обследоваться на аппарате. С 10 ноября начнется плановый прием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.