В Югре подвели итоги международной экологической акции «Спасти и сохранить»

Итоги XXII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» подвели в Ханты-Мансийске. Ее реализация вносит значимый вклад в достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений региона.
Акция проходила с 22 мая по 23 сентября и была посвящена сохранению биологического разнообразия. За это время в Югре состоялось более 11 тыс. природоохранных и просветительских мероприятий, участниками которых стали 468 982 человека из 22 муниципальных образований региона, 79 субъектов России и 38 других стран. Акция включала как традиционные, так и новые мероприятия. Значимым событием стал Всероссийский форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся», объединивший около 500 молодых ученых, исследователей, экологических волонтеров из 64 регионов России и 16 стран, 10 участников которого получили билеты в арктическую экспедицию.
Особое внимание уделили в этом году семейным мероприятиям, которые помогают формировать ответственное отношение к окружающему миру не только у детей, но и у взрослых. Одним из них стал марафон «В мире с природой», объединивший семь тысяч человек на празднике в Ханты-Мансийске, где семьи мастерили экологичные сувениры, обменивались книгами и цветами, собирали гигантскую пазл-карту «Собери мир Югры». Они также участвовали в спортивных и интеллектуальных играх, пели песни о природе, выигрывали экологичные призы.
Самым популярным в этом году мероприятием стал субботник, проведенный в поддержку Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Он охватил 22 муниципальных образования и собрал 33 тыс. неравнодушных югорчан.
Благодаря природоохранным акциям участники высадили 19 886 деревьев и кустарников, убрали 22 864 куб. м мусора, сдали в пункты приема вторсырья 16,9 тонны крышечек, 1,8 тонны металлолома, 200,1 тонны макулатуры, 4,3 тонны батареек, 11 тонн пластика, 18 тонн стекла и 1,2 тонны оргтехники. Помимо этого, в водоемы Югры выпущено 2,8 млн штук мальков сибирского осетра, 22,2 млн штук мальков ценных и особо ценных рыб.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.