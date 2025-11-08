В Югре подвели итоги международной экологической акции «Спасти и сохранить»

Особое внимание уделили в этом году семейным мероприятиям, которые помогают формировать ответственное отношение к окружающему миру не только у детей, но и у взрослых. Одним из них стал марафон «В мире с природой», объединивший семь тысяч человек на празднике в Ханты-Мансийске, где семьи мастерили экологичные сувениры, обменивались книгами и цветами, собирали гигантскую пазл-карту «Собери мир Югры». Они также участвовали в спортивных и интеллектуальных играх, пели песни о природе, выигрывали экологичные призы.