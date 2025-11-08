Ричмонд
В Семикаракорском районе женщине вернули детское пособие, в котором ей отказали

Жительница Семикаракорского района получила через суд положенные 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе женщина добилась выплаты детского пособия, в котором ей незаконно отказали. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ростовской области.

Жительница обратилась в клиентскую службу Фонда пенсионного и социального страхования по региону с заявлением о выплате на ребенка. Однако ей отказали — сославшись на отсутствие регистрации по месту жительства.

После вмешательства надзорного ведомства и судебного разбирательства женщине назначили положенные выплаты и выплатили компенсацию — около 50 тысяч рублей.

Ранее прокуратура Ростовской области через суд защитила права инвалида из Таганрога. Мужчина с тяжелым хроническим заболеванием оформил выплату по инвалидности, но деньги по невыясненной причине поступали не в полном объеме. После проверки вопрос был решен, и все положенные средства мужчине перечислили.

