В Семикаракорском районе женщине вернули детское пособие, в котором ей отказали

В Семикаракорском районе женщина добилась выплаты детского пособия, в котором ей незаконно отказали. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ростовской области.
Жительница обратилась в клиентскую службу Фонда пенсионного и социального страхования по региону с заявлением о выплате на ребенка. Однако ей отказали — сославшись на отсутствие регистрации по месту жительства.
После вмешательства надзорного ведомства и судебного разбирательства женщине назначили положенные выплаты и выплатили компенсацию — около 50 тысяч рублей.
Ранее прокуратура Ростовской области через суд защитила права инвалида из Таганрога. Мужчина с тяжелым хроническим заболеванием оформил выплату по инвалидности, но деньги по невыясненной причине поступали не в полном объеме. После проверки вопрос был решен, и все положенные средства мужчине перечислили.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Крупнейший на юге России роботизированный склад начали возводить в Ростове.
В Ростове выступили с предложением безопасной утилизации строительных отходов.