В Семикаракорском районе женщине вернули детское пособие, в котором ей отказали

Ранее прокуратура Ростовской области через суд защитила права инвалида из Таганрога. Мужчина с тяжелым хроническим заболеванием оформил выплату по инвалидности, но деньги по невыясненной причине поступали не в полном объеме. После проверки вопрос был решен, и все положенные средства мужчине перечислили.