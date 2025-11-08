На Открытой неделе науки БРИКС+ в Зарядье выступят ученые четырех стран

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана выступят на Открытой неделе науки БРИКС+ (проект «Наука 0+»), которая пройдет в Зарядье 10−15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Лекции, мастер-классы и кинопоказы пройдут в Научно-познавательном центре «Заповедное посольство».
«В течение недели в лектории Заповедного посольства ученые из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана расскажут о ключевых вызовах и перспективных исследованиях в области экологии, фармакологии, геологии, робототехники, археологии и физики высоких энергий. Посетители получат возможность узнать о новейших научных открытиях и технологических разработках, задать вопросы исследователям и практикам, принять участие в дискуссиях о будущем науки и ее роли в обществе, а также погрузиться в атмосферу научного поиска», — сообщили в МГУ.
С программой можно ознакомиться на сайте: welcome.zaryadyepark.ru/worldwidescienceday.
Открытые недели науки стран БРИКС организуются под эгидой международного фестиваля «Наука 0+» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Организаторами мероприятий в парке «Зарядье» выступают Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук. Ключевая тема этого года — «Твоя квантовая Вселенная» — созвучна объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий, уточнили в МГУ.
Фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах.
