На Открытой неделе науки БРИКС+ в Зарядье выступят ученые четырех стран

«В течение недели в лектории Заповедного посольства ученые из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана расскажут о ключевых вызовах и перспективных исследованиях в области экологии, фармакологии, геологии, робототехники, археологии и физики высоких энергий. Посетители получат возможность узнать о новейших научных открытиях и технологических разработках, задать вопросы исследователям и практикам, принять участие в дискуссиях о будущем науки и ее роли в обществе, а также погрузиться в атмосферу научного поиска», — сообщили в МГУ.