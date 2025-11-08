Под завалами жилого дома в Куркино в Тульской области не нашли людей

Жители дома рассказали 71.ru, что незадолго до взрыва они почувствовали запах газа, поэтому вызвали службы. Специалисты установили, что утечка произошла в квартире на первом этаже. Проживающий там мужчина отказался впустить газовиков, но открыл им окно. Специалисты произвели необходимые измерения и выяснили, что в квартире высокая загазованность, но мужчина все равно не открыл дверь. По словам соседей, владелец квартиры выпивает. До инцидента он два дня был в запое.