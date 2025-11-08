Ричмонд
Власти Минска больше не станут выделять землю под строительство частникам

Власти Минска не будут отдавать участки, освобождаемые от частного сектора, коммерческим застройщикам.

Источник: Комсомольская правда

Частные фирмы, которые занимаются строительством жилья в Минске, больше не смогут получать новые участки. Об этом в эфире «Радио Минска» заявила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

«Все новые участки, освобождаемые от частного сектора, будут передаваться только коммунальным предприятиям», — подчеркнула Ирина Гонтарева и отметила, что в городе дефицит свободной территории для новой застройки, и именно поэтому в приоритете интересы госпредприятий.

Кстати, сейчас в столице чуть менее половина новых объектов, 36 из 89, возводятся силами коммунальных предприятий города.

Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал готовиться начальникам, которые отстегивают любовникам и любовницам государственные деньги.

Кроме того, милиция усиливает контроль за дисциплиной в трудовых коллективах Беларуси.

