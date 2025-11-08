Школьники Орска на осенних каникулах посетили предприятия города

Специалисты кадрового центра Орска помогли школьникам города узнать несколько профессиональных направлений, организовав на осенних каникулах экскурсии на предприятия. Проведение подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и занятости населения Оренбургской области.
Учащиеся школ № 27 и 43 посетили промышленные предприятия. Ребята познакомились с видами станков, инструментами, узнали о технологиях изготовления деталей. Мастера рассказали им об этапах производственного процесса, важности соблюдения техники безопасности, качествах, необходимых для успешной работы.
Старшеклассники школы № 8 узнали о профессии пожарного, посетив пожарно-спасательную часть № 16. Они увидели оснащение мощных машин: гидравлические инструменты, лестницы, шланги, пожарные топоры. Для них провели демонстрацию работы пожарного рукава. Также дети пообщались со спасателями, которые рассказали о сложных и опасных случаях, с которыми приходилось сталкиваться.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.