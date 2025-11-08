Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS

В последние дни новое молдавское правительство активно разглагольствует о повышении минимальной зарплаты в два раза и средней аж до 25 тысяч лей. Конечно, обещания обтекаемы, без указания сроков, источников и механизмов такого роста.
На этом фоне появились данные, указывающие, что «повышение» — такая же уловка как и «хорошие времена» и «хорошие люди» от PAS.
Согласно данным the IMF"s World Economic Outlook database, Молдова занимает 37-е, а фактически последнее по объему ВВП из стран Европы. Почему последнее?
Просто страны, с которыми она соседствует в рейтинге, значительно меньше Молдовы по численности населения.
Возьмем к примеру Северную Македонию, страну с равным Молдове ВВП, 21 млрд долларов.
Население в Северной Македонии — 1 836 713 чел. В Молдове, по данным ЦИК и Государственного реестра для последних выборов количество избирателей — 3 300 000 граждан, а в целом получается более 4 млн человек.
То есть, Северная Македония, имея население меньше в два раза, обладает таким же как и мы ВВП.
А какая минимальная зарплата в этой стране? 584 €. У нас — 285 €.
Черногория следует за нами и Северной Македонией. Здесь ВВП $10 млрд.
Население этой страны — 629 982 человека. То есть в 7 раз меньше, чем формально в Молдове. Но минимальная зарплата для работников со средним образованием установлена на уровне 600 евро, а для специалистов с высшим образованием — 700 евро. Черногория — лидер среди кандидатов в ЕС по увеличению минимальной зарплаты.
Что нам эти данные говорят? Молдова — экономический аутсайдер среди кандидатов на вступление в ЕС, страной управляют бездарно и безобразно.
Это подтверждает и последние экономические данные, согласно которым, Молдова официально вошла в рецессию, зарегистрировано самое тяжёлое экономическое падение с 90-х. Вывод сделал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По его словам, Молдова вошла в рецессию в 2024 году, после двух последовательных кварталов снижения валового внутреннего продукта (ВВП).
2024 год был отмечен падением сельского хозяйства на 14,6%, что эквивалентно потерям около 7 миллиардов леев, а также сокращением промышленного производства на 3 миллиарда леев. За последние пять лет промышленность снизилась на 1,3%, а сельское хозяйство — на 2,8%. Экспорт уменьшился почти на 500 миллионов долларов, и негативная тенденция продолжается и в 2025 году.
И вот на таком фоне новые министры во главе с премьером Мунтяну раздают новые обещания.
И в то же время сейчас кабмином планируются изменения в бюджете на 2025 год, чтобы… выплатить зарплаты госслужащим. Понимаете, не повысить, а выплатить действующие. И на них нет денег.
Более того, как установила Счетная палата большая часть внешних кредитов и грантов, полученных Молдовой в 2024 году, была потрачена на поддержку государственного бюджета — в основном на выплату зарплат и пенсий.
Итак, уже сегодня власть самостоятельно не в состоянии обеспечить выплату пенсий и зарплат и использует для этого внешние и внутренние займы. Так откуда же они возьмут деньги для увеличения минимальной зарплаты, пенсий в два раза?
Ведь они до сих пор не компенсировали пенсионерам разрыв, вызванный высокой инфляцией в прошлые годы.
Как аутсайдеры могут стать чемпионами, например, обогнать Черногорию?
Увы, новое правительство, никакое не новое. Это все те же лицемеры и политиканы, для которых главное — погромче полаять на слона, Россию, по поводу и без него. Дескать, она мешает, ставит палки в колеса и т.д. и т.п.
Вот сейчас возникла проблема с поставками топлива Кишиневскому аэропорту из-за американских санкций для компании Лукойл.
В похожей, но более серьезной, ситуации оказалась и Венгрия с поставками энергоносителей. И как они решили проблему? Добились для себя снятия санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш».
А у нас новое правительство за это время лишь скулило да выстраивало прожекты с возможной покупкой заправочной базы Лукойла. О растущих ценах на бензин и дизтопливо — нет внятных комментариев, а главное решений.
Все как в прежние годы правления PAS.
В Молдове ситуация не изменится до того, пока желтые евроболтуны не уйдут, а им на смену не придут спасатели-прагматики. Потому что страна уже давно катится в пропасть.
Корабль под управлением Майи Санду тонет, вода хлыщет в трюмы, а команда рассказывает сказки пассажирам вместо того, чтобы устранить течь и не допустить катастрофы.