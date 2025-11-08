Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS

2024 год был отмечен падением сельского хозяйства на 14,6%, что эквивалентно потерям около 7 миллиардов леев, а также сокращением промышленного производства на 3 миллиарда леев. За последние пять лет промышленность снизилась на 1,3%, а сельское хозяйство — на 2,8%. Экспорт уменьшился почти на 500 миллионов долларов, и негативная тенденция продолжается и в 2025 году.