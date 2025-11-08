В Любиме Ярославской области благоустроили центр города

Проект благоустройства «Большое сердце маленького города» реализовали в центре Любима в Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Работы выполнили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На площади в два гектара теперь есть все для комфортного отдыха горожан в любое время года. Ключевые работы уже завершены: уложена плитка, установлены светодиодный экран, спортивный корт, туалет, стильные светильники, торговый павильон и пункт проката коньков. Особый колорит создает беседка «Мастера». Также специалисты установили белоснежную ротонду и свадебную карету, обустроили детскую площадку. Рядом с ней смонтировали арт-объект «Дерево любви». Главная входная группа выполнена в виде двух обручальных колец.
На территории высадили 54 дерева и 316 кустарников, около 2 тысяч многолетников и луковичных цветов. Вдобавок мастера заменили коммуникации и перенесли высоковольтные линии.
«Уверен, что это место станет настоящим сердцем города, точкой притяжения для жителей всех возрастов, стимулом для развития малого бизнеса и туризма. Сюда будут приходить семьями, здесь будут играть дети, будут проводиться праздники и фестивали, а зимой — работать каток. Это инвестиция в будущее Любима, которое должно быть ярким и комфортным», — отметил Михаил Евраев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.