В Любиме Ярославской области благоустроили центр города

На площади в два гектара теперь есть все для комфортного отдыха горожан в любое время года. Ключевые работы уже завершены: уложена плитка, установлены светодиодный экран, спортивный корт, туалет, стильные светильники, торговый павильон и пункт проката коньков. Особый колорит создает беседка «Мастера». Также специалисты установили белоснежную ротонду и свадебную карету, обустроили детскую площадку. Рядом с ней смонтировали арт-объект «Дерево любви». Главная входная группа выполнена в виде двух обручальных колец.