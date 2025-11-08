Столичные отельеры изучили мировые практики в сфере гостеприимства в Дубае

Деловая миссия столичных отельеров прошла в Дубае и была посвящена обмену практиками в сфере обслуживания и выявлению лучших инновационных технологий для внедрения в гостиничный сектор Москвы, сообщила заместитель мэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Компании продолжают повышать производительность труда в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В поездке приняли участие руководители 19 столичных отелей, в том числе участники федерального проекта «Производительность труда», а также эксперты организации «Мосстратегия». Дубай был выбран как одна из ведущих площадок индустрии гостеприимства, где сосредоточены отели с высоким уровнем сервиса, цифровизации и эффективной организации бизнес-процессов.
Участники миссии получили практические знания и установили новые деловые контакты, которые будут способствовать развитию гостиничной отрасли столицы. В ходе деловой поездки делегация посетила флагманские отели Дубая, где ознакомилась с организацией операционных процессов: новыми методами бронирования и регистрации гостей, управлением уборкой, питанием и техническим обслуживанием. Отдельное внимание уделялось цифровым и роботизированным решениям, применяемым для оптимизации процессов обслуживания, а также современным практикам кадрового менеджмента и повышению лояльности персонала.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.