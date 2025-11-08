Столичные отельеры изучили мировые практики в сфере гостеприимства в Дубае

Участники миссии получили практические знания и установили новые деловые контакты, которые будут способствовать развитию гостиничной отрасли столицы. В ходе деловой поездки делегация посетила флагманские отели Дубая, где ознакомилась с организацией операционных процессов: новыми методами бронирования и регистрации гостей, управлением уборкой, питанием и техническим обслуживанием. Отдельное внимание уделялось цифровым и роботизированным решениям, применяемым для оптимизации процессов обслуживания, а также современным практикам кадрового менеджмента и повышению лояльности персонала.