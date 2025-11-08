В Беларуси дороги зимой будут обрабатываться россолами, а не просто солью

Жидкие реагенты, но только при температуре воздуха не ниже −5 градусов Цельсия, показали себя более экологичными и эффективными, чем сухие, а все потому, что концентрация соли в них ниже, а воздействуют они быстрее. В случае, когда температура воздуха становится ниже −5 градусов, то рассолы в чистом виде не использовались, ими смачивали сухие противогололедные реагенты.