В Беларуси дороги зимой будут обрабатываться россолами, а не просто солью

В Могилевской области успешно завершился эксперимент по обработке в зимнее время года дорожного покрытия жидкими реагентами, или рассолами технической соли, сообщает «Транспортный вестник».
Жидкие реагенты, но только при температуре воздуха не ниже −5 градусов Цельсия, показали себя более экологичными и эффективными, чем сухие, а все потому, что концентрация соли в них ниже, а воздействуют они быстрее. В случае, когда температура воздуха становится ниже −5 градусов, то рассолы в чистом виде не использовались, ими смачивали сухие противогололедные реагенты.
«В настоящее время ведется работа по распространению успешной практики РУП “Могилевавтодор” на другие области Республики Беларусь», сообщает портал abw.by со ссылкой на «БелдорНИИ».
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил о мокром снеге и температурах около нуля на неделе с 10 по 16 ноября: «Предзимье на пороге».
Мы писали, что власти Минска больше не станут выделять землю под строительство частникам.