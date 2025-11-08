Ричмонд
В Ростовской области больше трех месяцев ищут пропавшую 21-летнюю девушку

В Ростовской области ищут 21-летнюю девушку из станицы Кировской.

Источник: Комсомольская правда

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» Ростовской области просят помочь найти 21-летнюю Анастасию Рыжкину из станицы Кировской Кагальницкого района. Об этом сообщается в Telegram-канале поисковой организации.

Девушка пропала еще 23 июня 2025 года, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

— Приметы Анастасии: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. Была одета в красную клетчатую рубашку, синие джинсы и шлепанцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Насте, просят позвонить по номеру горячей линии «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700−54−52 или 112.

Напомним, что в Ростове продолжаются поиски без вести пропавшего 16-летнего подростка Ивана Улусьяна. Он вышел из дома 30 октября и до сих пор не выходит на связь.

В Ростовской области ищут 21‑летнюю Анастасию Рыжкину из станицы Кировской. Фото: «ЛизаАлерт».

