В Пыть-Яхе ХМАО прошла военно-патриотическая игра «Сила и Единство — 2025»

Ежегодная детская военно-патриотическая игра «Сила и Единство — 2025» прошла 2 ноября на базе зонального военно-патриотического центра «Витязь» в Пыть-Яхе Югры. Ее организовали в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Игра позволяет ребятам не только освоить военно-прикладные навыки, но и научиться работать в команде, проявлять стойкость, дисциплину и взаимовыручку. Десять команд городских школ поучаствовали в разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина патронами, а также ответили на вопросы о ключевых событиях страны и днях воинской славы. По итогам соревнований первое место заняла команда «Звезда» школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова. На втором месте команда «Дельта 5» школы № 5, а на третьем — команда «Альфа 5» из этого же учреждения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.