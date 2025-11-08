В Пыть-Яхе ХМАО прошла военно-патриотическая игра «Сила и Единство — 2025»

Игра позволяет ребятам не только освоить военно-прикладные навыки, но и научиться работать в команде, проявлять стойкость, дисциплину и взаимовыручку. Десять команд городских школ поучаствовали в разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина патронами, а также ответили на вопросы о ключевых событиях страны и днях воинской славы. По итогам соревнований первое место заняла команда «Звезда» школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова. На втором месте команда «Дельта 5» школы № 5, а на третьем — команда «Альфа 5» из этого же учреждения.