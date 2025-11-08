Ричмонд
В Электростали открыли модернизированный сквер «Затишье»

На территории построили большой игровой комплекс, установили спортплощадку с уличными тренажерами, лавочки и качели.

Новый благоустроенный сквер «Затишье» открыли в городе Электростали Московской области. Работы провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил глава муниципалитета Филипп Ефанов.

На территории построили большой игровой комплекс, установили спортивную площадку с уличными тренажерами, лавочки и качели. На пространстве также проложили пешеходные дорожки, смонтировали современные системы освещения и видеонаблюдения, оборудовали парковку, высадили молодые деревья и кустарники, заменив старые и аварийные насаждения. В декабре после установления устойчивого снежного покрова планируют открыть специальную зону для выгула собак.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.