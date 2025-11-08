В нацпарке «Башкирия» сняли на видео семейство диких кабанов

В национальном парке «Башкирия» удалось получить видеокадры с дикими кабанами. На записи, сделанной с помощью автоматической камеры, видно, как несколько взрослых особей с детенышами перемещаются по лесу в поисках пропитания.
Сотрудники парка пояснили, что взрослые самцы кабанов обычно живут отдельно и присоединяются к стаду лишь в период гона, который начинается в конце осени. В это время животные проявляют повышенную активность и могут вести себя агрессивно.
На видеозаписи заметно, что маленькие кабанчики внезапно испугались чего-то и бросились догонять взрослых самок. Вслед за ними на лесной тропе появились два крупных кабана.
Специалисты добавили, что с наступлением зимы отдельные семьи кабанов иногда объединяются, так как это помогает им легче переносить холода и находить корм. Хотя стадо обычно не принимает чужаков, взрослые одинокие самцы могут быть приняты в группу, если не станут оспаривать существующую иерархию.
