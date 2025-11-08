В нацпарке «Башкирия» сняли на видео семейство диких кабанов

Специалисты добавили, что с наступлением зимы отдельные семьи кабанов иногда объединяются, так как это помогает им легче переносить холода и находить корм. Хотя стадо обычно не принимает чужаков, взрослые одинокие самцы могут быть приняты в группу, если не станут оспаривать существующую иерархию.