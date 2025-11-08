Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нацпарке «Башкирия» сняли на видео семейство диких кабанов

Фотоловушка запечатлела кабанов с потомством в лесу Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В национальном парке «Башкирия» удалось получить видеокадры с дикими кабанами. На записи, сделанной с помощью автоматической камеры, видно, как несколько взрослых особей с детенышами перемещаются по лесу в поисках пропитания.

Сотрудники парка пояснили, что взрослые самцы кабанов обычно живут отдельно и присоединяются к стаду лишь в период гона, который начинается в конце осени. В это время животные проявляют повышенную активность и могут вести себя агрессивно.

На видеозаписи заметно, что маленькие кабанчики внезапно испугались чего-то и бросились догонять взрослых самок. Вслед за ними на лесной тропе появились два крупных кабана.

Специалисты добавили, что с наступлением зимы отдельные семьи кабанов иногда объединяются, так как это помогает им легче переносить холода и находить корм. Хотя стадо обычно не принимает чужаков, взрослые одинокие самцы могут быть приняты в группу, если не станут оспаривать существующую иерархию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.