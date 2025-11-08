Нужно ли сдавать анализ на грипп при первом подозрении? Ответила врач

Ирина Бас подчеркнула, что эпидемический подъем гриппа происходит в строго определенный сезон — обычно это конец января и начало февраля, а иногда февраль и начало марта. «Летом грипп практически не циркулирует, поэтому в это время года искать его нет смысла. В настоящее время пациенты периодически тестируются, но грипп не выявляется», — рассказала она.