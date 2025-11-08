Нужно ли сдавать анализ на грипп при первом подозрении? Ответила врач

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям Могилевской больницы № 1, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, нужно ли сдавать анализ на выявление гриппа при первом подозрении на него.
Ирина Бас подчеркнула, что эпидемический подъем гриппа происходит в строго определенный сезон — обычно это конец января и начало февраля, а иногда февраль и начало марта. «Летом грипп практически не циркулирует, поэтому в это время года искать его нет смысла. В настоящее время пациенты периодически тестируются, но грипп не выявляется», — рассказала она.
Когда начинается сезонный подъем, большинство заболевших имеют именно грипп, и в такой ситуации бессмысленно тестировать всех подряд, обратила внимание она. «Обычно тестирование проводится только у тех, у кого тяжелое течение заболевания или для выявления первых случаев подъема заболеваемости. В период массового подъема случаев большая часть пациентов действительно болеет гриппом», — подчеркнула Ирина Бас. -0-
