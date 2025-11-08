В Подмосковье с начала года провели более 280 выездных донорских акций

Более 280 выездных донорских акций провели с начала 2025 года в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Желающие могут сдать кровь как в специализированных учреждениях, так и во время выездных акций, которые регулярно проводит Московский областной центр крови.
«Во время таких выездов стать донорами могут совершеннолетние жители региона, не имеющие противопоказаний по здоровью. С начала этого года Московский областной центр крови провел 281 такую выездную акцию, во время которых было заготовлено почти 8 тонн крови», — рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения области Максим Забелин.
Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП, а также новорожденным с различными патологиями. Для удобства жителей областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений службы можно на сайте.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.