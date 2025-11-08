МИД: один из пострадавших в ДТП в Таиланде белорусских граждан находится в тяжелом состоянии

«Официальной информации от тайских властей, равно как и обращений от граждан Республики Беларусь по данному происшествию, до настоящего времени не поступало. По имеющимся данным, большинство пострадавших граждан Беларуси получили легкие травмы и были выписаны из медицинского учреждения после оказания необходимой помощи. Один гражданин находится на лечении в больнице провинции Канчанабури, его состояние оценивается как тяжелое», — рассказали в МИД.