МИД: один из пострадавших в ДТП в Таиланде белорусских граждан находится в тяжелом состоянии

Посольством поддерживается контакт с медицинским учреждением и местными правоохранительными органами. Дипломаты продолжают мониторинг ситуации и готовы при необходимости оказать гражданам Беларуси необходимую консульско-правовую помощь.

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство пострадавших в ДТП в Таиланде белорусских граждан получили легкие травмы и были выписаны из медицинского учреждения после оказания необходимой помощи, один в тяжелом состоянии в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ДТП с автобусом в Таиланде пострадали пять белорусов и шесть россиян.

«Официальной информации от тайских властей, равно как и обращений от граждан Республики Беларусь по данному происшествию, до настоящего времени не поступало. По имеющимся данным, большинство пострадавших граждан Беларуси получили легкие травмы и были выписаны из медицинского учреждения после оказания необходимой помощи. Один гражданин находится на лечении в больнице провинции Канчанабури, его состояние оценивается как тяжелое», — рассказали в МИД.

Как сообщалось, в провинции Канчанабури (Королевство Таиланд) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали граждане России и Беларуси. Посольство Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам, в зону ответственности которого входит Таиланд, находится в контакте с российскими коллегами в Таиланде. К работе по ситуации привлечен офис почетного консула Республики Беларусь в Бангкоке. -0-