В Смоленской области модернизировали 15 учреждений культуры

Специалисты обновили 15 учреждений культуры в Смоленской области в этом году при поддержке нацпроекта «Семья». Всего на их ремонт и оснащение по нацпроекту было направлено 119 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В частности, новое оборудование получили шесть школ искусств — в Духовщинском, Монастырщинском, Рославльском, Смоленском и Ярцевском муниципальных округах, а также в Смоленске. Завершено оснащение камерного театра в Смоленске, трех музеев в Десногорске, Кардымовском и Хиславичском муниципальных округах. Кроме того, в регионе по модельному стандарту модернизировали две библиотеки — в Смоленске и Ярцевском округе. При поддержке нацпроекта также провели капитальный ремонт в детской школе искусств в Духовщинском округе, библиотеке и историческом музее в Угранском округе.
Добавим, что на сегодня завершен первый этап капитального ремонта Дома культуры в Починковском муниципальном округе. Работы продолжаются в Талашкинском доме культуры и музее Дорогобужского округа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.