В Смоленской области модернизировали 15 учреждений культуры

В частности, новое оборудование получили шесть школ искусств — в Духовщинском, Монастырщинском, Рославльском, Смоленском и Ярцевском муниципальных округах, а также в Смоленске. Завершено оснащение камерного театра в Смоленске, трех музеев в Десногорске, Кардымовском и Хиславичском муниципальных округах. Кроме того, в регионе по модельному стандарту модернизировали две библиотеки — в Смоленске и Ярцевском округе. При поддержке нацпроекта также провели капитальный ремонт в детской школе искусств в Духовщинском округе, библиотеке и историческом музее в Угранском округе.