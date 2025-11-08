В Сысерти Свердловской области прошел детский фестиваль игр народов Урала

Фестиваль народных игр «Забавы земли уральской» состоялся 5 ноября во Дворце культуры имени И. П. Романенко города Сысерти Свердловской области. Событие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в местной администрации.
Мероприятие провели сотрудники детского сада № 3 «Золотой ключик». В нем приняли участие почти 160 воспитанников детских садов из 8 населенных пунктов муниципалитета, представившие русские, башкирские, татарские, удмуртские и мансийские народные игры.
«Фестиваль традиционных игр народов Урала мы проводим впервые. Игра — это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, поэтому мы решили именно в игровой форме погрузить наших малышей в традиционную культуру. Многие детские сады округа поддержали нашу инициативу и приняли участие в фестивале», — отметила заместитель заведующего детским садом «Золотой ключик» Ольга Дрокина.
Проведение фестиваля народных игр способствует раннему приобщению дошкольников к традиционной культуре народов России и формированию уважения к их культурному наследию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.