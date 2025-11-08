В технопарке Воронежа состоится региональный марафон «БАТУТ»

Марафон направлен на повышение интереса детей к проектированию и управлению моделями летательных аппаратов, а также развитие у них инженерно-технических способностей. Он будет состоять из нескольких соревнований: «Гонки на глиссерах», Drone Racing, Drone Racing FPV и SimRacing. Для участия необходимо подать заявку до 9 ноября, прикрепив к ней согласие на обработку и распространение персональных данных.