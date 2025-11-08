В технопарке Воронежа состоится региональный марафон «БАТУТ»

Региональный марафон «БАТУТ» для школьников 10−17 лет пройдет в детском технопарке «Кванториум» Воронежа в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Мероприятие состоится 15−16 ноября, сообщили в Министерстве образования Воронежской области.
Марафон направлен на повышение интереса детей к проектированию и управлению моделями летательных аппаратов, а также развитие у них инженерно-технических способностей. Он будет состоять из нескольких соревнований: «Гонки на глиссерах», Drone Racing, Drone Racing FPV и SimRacing. Для участия необходимо подать заявку до 9 ноября, прикрепив к ней согласие на обработку и распространение персональных данных.
Отметим, для участников, не имеющих опыта пилотирования, пройдут мастер-классы: «Пилотирование дрона в симуляторе полета» и «Визуальное пилотирование дрона». На них нужно заранее зарегистрироваться. Подробная информация о марафоне доступна по ссылке.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.