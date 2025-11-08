Основательница Wildberries рассказала, как распознать миллионера

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким на бизнес-форуме «Поколение» рассказала, как вычислила бы долларового миллионера: он был бы одет скромнее, но с функциональными часами.
«Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы», — сказала она.
Помимо этого, Ким спросила бы, какие налоговые реформы вступят в силу в январе 2026 года. «И вот тут они бы, наверное, посыпались», — подытожила она.
Также Ким выразила надежду, что имидж долларового миллионера в глазах общества меняется. «Это не про яхты, кутежи, … а это про работу», — отметила она.