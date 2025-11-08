КВН отмечает день рождения

Как отметили в клубе, КВН стал стартовой площадкой для многих талантливых актёров, режиссёров и сценаристов, а его шутки «прочно вошли в народный фольклор». КВН представляет собой уникальное пространство, в этом сообществе особенно ценятся быстрая реакция, эрудиция и способность с юмором воспринимать любые жизненные сложности, заключили в пресс-службе.