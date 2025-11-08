Ричмонд
Началась регистрация на VII Тюменский экспортный форум

Участники смогут посетить сессии, посвященные продвижению региональных брендов.

Регистрация открылась на VII Тюменский экспортный форум, который пройдет 26 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Форум в Тюмени станет ключевой площадкой обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности. Участники мероприятия смогут не только посетить тематические сессии, посвященные вопросам продвижения региональных брендов и актуальным тенденциям во внешнеэкономической деятельности, но и обменяться опытом.

Одна из ключевых тем — роль российской и региональной айдентики в продвижении товаров и услуг тюменских компаний за рубежом. Участники обсудят, как использование уникальных элементов продвижения, в частности, национального бренда «Сделано в России», помогает формировать узнаваемый образ на международной арене.

Вторая сессия будет посвящена анализу сильных и слабых сторон в продвижении региональных товаров и услуг. Эксперты и представители отрасли совместно определят существующие барьеры, а также предложат актуальные решения и эффективные инструменты для повышения привлекательности продукции.

Форум пройдет в музее имени И. Я. Словцова. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.