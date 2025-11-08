Ричмонд
Громкое дело: Из Лондона в Кишинёв экстрадирован организатор убийства на Рышкановке

В Молдову доставили Хассана Топера — гражданина Турции, которого следствие считает ключевым звеном в заказном убийстве Эрен Ицзета, совершённом летом 2024 года в кафе на Рышкановке.

Источник: Комсомольская правда

В Молдову экстрадировали Хассана Топера, гражданина Турции, причастного к умышленному убийству Эрен Ицзета, совершённому 10 июля 2024 года средь бела дня в кафе на Рышкановке в Кишинёве.

Расследование по уголовному делу установили, что Хассан Топер играл ключевую роль в организации и координации убийства лидера преступной группировки, действующей на территории Великобритании и Ирландии, а также в содействии побегу исполнителя преступления с территории Республики Молдова.

В августе 2024 года Хассан Топер был объявлен в международный розыск через каналы ИНТЕРПОЛА.

Позже, 15 октября текущего года, он был задержан британскими властями с целью экстрадиции в Молдову.