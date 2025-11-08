В Ростове коммунальная техника готовится перейти на зимний режим работы

В Ростове-на-Дону завершается подготовка коммунальной техники к зимнему сезону. По поручению главы города Александра Скрябина прошла линейка готовности, где проверили, как предприятия ЖКХ справляются с переходом на зимний режим.
Как сообщил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Сергей Марченко, с 15 ноября коммунальные службы начнут работать по новому графику. На смену летним видам работ — мойке улиц и поливу клумб — придут профилактические мероприятия: дежурство техники, обработка дорог против гололеда и расчистка при необходимости.
— Коммунальные предприятия уже завершают подготовку: проверяют технику, собирают дежурные бригады, уточняют графики реагирования, — отметил Сергей Марченко.
В распоряжении города 280 единиц техники — дорожные машины, самосвалы, автогрейдеры, тракторы и погрузчики.
Перед выходом на дежурство машины проходят техобслуживание и оборудуются зимними устройствами: щетками, отвальными лопатами, бункерами для реагентов и пескоразбрасывателями.
