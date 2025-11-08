Ричмонд
В Ростове коммунальная техника готовится перейти на зимний режим работы

С 15 ноября в Ростове коммунальные службы переходят на зимний режим работы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершается подготовка коммунальной техники к зимнему сезону. По поручению главы города Александра Скрябина прошла линейка готовности, где проверили, как предприятия ЖКХ справляются с переходом на зимний режим.

Как сообщил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Сергей Марченко, с 15 ноября коммунальные службы начнут работать по новому графику. На смену летним видам работ — мойке улиц и поливу клумб — придут профилактические мероприятия: дежурство техники, обработка дорог против гололеда и расчистка при необходимости.

— Коммунальные предприятия уже завершают подготовку: проверяют технику, собирают дежурные бригады, уточняют графики реагирования, — отметил Сергей Марченко.

В распоряжении города 280 единиц техники — дорожные машины, самосвалы, автогрейдеры, тракторы и погрузчики.

Перед выходом на дежурство машины проходят техобслуживание и оборудуются зимними устройствами: щетками, отвальными лопатами, бункерами для реагентов и пескоразбрасывателями.

