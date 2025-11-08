В Ростове коммунальная техника готовится перейти на зимний режим работы

Как сообщил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Сергей Марченко, с 15 ноября коммунальные службы начнут работать по новому графику. На смену летним видам работ — мойке улиц и поливу клумб — придут профилактические мероприятия: дежурство техники, обработка дорог против гололеда и расчистка при необходимости.