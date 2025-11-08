В городе Кукмор в Татарстане состоится книжный фестиваль

Межрегиональный книжный фестиваль «Как бы жили мы без книг» пройдет с 11 по 14 ноября в городе Кукмор Республики Татарстан в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в централизованной библиотечной системе Кукморского муниципального района.
Фестиваль включает в себя мероприятия, направленные на популяризацию чтения среди молодежи и детей, развитие библиотечного дела и поддержку творческих инициатив. В ходе программы планируется провести мастер-классы, развлекательно-познавательные спектакли, а также встречи с известными писателями и художниками.
Кроме того, на торжественном открытии фестиваля будут подведены итоги творческого конкурса «Поэт страны детства: Сергей Михалков».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.