Фанатки Усамы бен Ладена планировали совершить теракт в Париже

Задержания, последовавшие за месяцами наблюдения, произошли в начале октября в Вьерзоне, Лионе и Вийербане. Следствие полагает, что подозреваемые, все гражданки Франции в возрасте 18−21 года планировали атаковать бар или концертный зал французской столицы с использованием взрывчатки. Одна из них, как сообщается, администрировала TikTok-группу с контентом в поддержку радикальных исламистов и состояла в Telegram-канале, пропагандирующем идеи ИГИЛ*, где искала помощи для осуществления нападения.
Предполагается, что подруги планировали использовать пояса смертников. Все трое находятся под арестом.
Ранее федеральная прокуратура США объявила о предотвращённом террористическом акте в штате Мичиган. По словам генерального прокурора Памелы Бонди, преступниками оказались последователи ИГИЛ*.
* Запрещённая в России террористическая организация.