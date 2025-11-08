На Украине продлили аварийные отключения света на воскресенье

На Украине продлили отключения электроэнергии до конца 8 ноября, а также на воскресенье, 9 ноября. Об этом предупредила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
Ограничения в подаче электричества в компании связали со сложной ситуацией в энергосистеме.
«Сегодня ограничительные меры будут применяться до конца суток. Завтра, 9 ноября, они также сохранятся в большинстве регионов Украины», — заявили в «Укрэнерго».
Для бытовых потребителей на Украине будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных предприятий введут графики ограничения мощности.
В субботу компания «Центрэнерго» объявила о полной остановке работы всех государственных ТЭС Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за проблем в энергосистеме встал общественный транспорт.