Германия хочет потратить на покупку вертолетов и ракет более 3 млрд евро

Стоимость вертолетов составит около миллиарда евро. Также министерство обороны Германии хочет купить 100 тысяч приборов ночного видения. Эти приборы поставят компании Hensoldt (немецкая) и Theon International (греческая). Еще миллиард евро будет потрачен на эти приборы. Кроме того, министерство хочет одобрить покупку зенитных ракет у компании Diehl (тоже немецкая). Стоимость этих ракет составит около 1,2 миллиарда евро.