Германия хочет потратить на покупку вертолетов и ракет более 3 млрд евро

Бундестаг планирует одобрить закупку оружия Германией на три миллиарда.

Источник: Комсомольская правда

Бундестаг (парламент) Германии собирается одобрить выделение более 3 млрд евро на покупку оружия для армии. Как сообщает агентство Bloomberg, в рамках этой большой закупки планируется приобрести 20 легких боевых вертолетов у (кто бы сомневался) американской компании Airbus.

Стоимость вертолетов составит около миллиарда евро. Также министерство обороны Германии хочет купить 100 тысяч приборов ночного видения. Эти приборы поставят компании Hensoldt (немецкая) и Theon International (греческая). Еще миллиард евро будет потрачен на эти приборы. Кроме того, министерство хочет одобрить покупку зенитных ракет у компании Diehl (тоже немецкая). Стоимость этих ракет составит около 1,2 миллиарда евро.

По данным агентства, голосование по этому вопросу должно пройти на закрытом заседании в среду.

Ранее KP.RU сообщил, что Финляндия и Эстония пообещали потратить свои кровные на покупку оружия для укронацистов у США.