В Тверской области пройдет фестиваль исторических фильмов «КиноВЕЧЕ»

Всероссийский фестиваль «КиноВЕЧЕ» третий год подряд пройдет в Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Мероприятие состоится с 21 по 23 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Торжественное открытие «КиноВЕЧЕ» пройдет в Тверском областном академическом театре драмы 21 ноября. Традиционно участников фестиваля в течение нескольких дней ждет насыщенная программа: премьеры художественных фильмов, документальные и ретроспективные показы, творческие встречи с кинематографистами.
В областном центре основными площадками станут театр драмы, кинотеатр «Звезда», Дворец культуры «Пролетарка», музей живописи В. М. Сидорова «На теплой земле», Тверское суворовское военное училище. Мероприятия также пройдут в Калязине, Кимрах, Конакове, Торжке и селах Тургиново и Завидово.
В конкурсной программе будет представлено шесть полнометражных кинофильмов. Победителей в различных номинациях определит жюри, в состав которого вошли актеры и режиссеры Дмитрий Золотухин и Наталья Егорова, писатель и драматург Александр Звягинцев, тверская команда с участием актера Тараса Кузьмина. Подробная программа и расписание сеансов доступны по ссылке.
Напомним, в прошлом году на площадках «КиноВЕЧЕ» в регионе было организовано 89 кинопоказов, зрителями стали свыше 12 тысяч человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.