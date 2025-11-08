В Саратовской области в этом году высадили около 12 миллионов деревьев

Около 12 млн деревьев высадили в этом году в Саратовской области в ходе акций «Сад памяти» и «Сохраним лес», организованных при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Весной состоялась международная экологическая акция «Сад памяти», цель которой — увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В регионе высадили около 9 млн штук сеянцев сосны, дуба, акации и других пород.
«В текущем году в “Саду памяти” высаживали деревья около 8 тысяч человек. Активное участие населения в акции и значительное количество высаженных деревьев позволило занять нашему региону первое место в России. Также в тройку лидеров вошли Иркутская и Кемеровская области», — отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
Также с сентября по ноябрь на территории региона ежегодно проводится Всероссийская акция «Сохраним лес».
«Осенью высадят около 3 млн деревьев. В настоящее время работы ведутся на землях лесного фонда и участках, подобранных муниципалитетами. Хотелось бы отметить, что с каждым годом количество участников экологических акций увеличивается и, особенно важно, что в них активное участие принимает и молодое поколение — школьники, студенты, волонтеры. Данные мероприятия направлены на экологическое воспитание молодежи, бережное отношение людей к природе и в целом на увеличение лесистости области», — добавил министр.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.