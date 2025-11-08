В Саратовской области в этом году высадили около 12 миллионов деревьев

«Осенью высадят около 3 млн деревьев. В настоящее время работы ведутся на землях лесного фонда и участках, подобранных муниципалитетами. Хотелось бы отметить, что с каждым годом количество участников экологических акций увеличивается и, особенно важно, что в них активное участие принимает и молодое поколение — школьники, студенты, волонтеры. Данные мероприятия направлены на экологическое воспитание молодежи, бережное отношение людей к природе и в целом на увеличение лесистости области», — добавил министр.