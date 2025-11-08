В ноябре в подмосковных Мытищах завершат благоустройство Аллеи ветеранов

На аллее в микрорайоне имени Г. Т. Шитикова уже завершают работы по благоустройству. В сквере общей площадью около 1,8 гектара устанавливают лавочки и урны, игровые элементы, подключают уличное освещение. Также на финальном этапе — укладка тротуарной плитки и газона. Кроме того, в ходе благоустройства специалисты заасфальтировали прилегающие внутриквартальные проезды.