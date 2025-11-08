В ноябре в подмосковных Мытищах завершат благоустройство Аллеи ветеранов

Благоустройство Аллеи ветеранов в Мытищах Московской области планируют завершить к 15 ноября в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая.
На аллее в микрорайоне имени Г. Т. Шитикова уже завершают работы по благоустройству. В сквере общей площадью около 1,8 гектара устанавливают лавочки и урны, игровые элементы, подключают уличное освещение. Также на финальном этапе — укладка тротуарной плитки и газона. Кроме того, в ходе благоустройства специалисты заасфальтировали прилегающие внутриквартальные проезды.
Как сообщалось ранее, по проекту также планировалось установить шахматные столы с перголой, качели, балансиры и другие игровые элементы, включая карусели для инвалидных колясок, горки, канатный комплекс на детской площадке.
Отметим, на территории находятся два исторических монумента — военным ученым и связистам, а также памятник русскому полководцу А. В. Суворову.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.