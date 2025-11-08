Ричмонд
Звезда «Универа» Кожевникова впервые показала лицо своего младшего сына

Актриса, звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова впервые показала лицо своего младшего сына.

Актриса, звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова впервые показала лицо своего младшего сына. Мальчик появился на свет 25 сентября 2023 года.

Мария и ее муж, бизнесмен Евгений Васильев, также некоторое время не афишировали имя ребенка и не публиковали его фотографии.

«Знакомьтесь, Александр Васильев! 2 года от роду, он же мой теперь хозяин :) Только по согласованию с данным молодым человеком, я имею право на свободное передвижение! Прошу любить и жаловать», — написала Кожевникова в соцсетях (пунктуация сохранена).

Она также предложила подписчикам написать, на кого похож малыш.

У Кожевниковой и Васильева также есть четверо старших сыновей: 11-летний Ваня, 10-летний Максим и 8-летний Василий.

