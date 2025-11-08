Молдову накрывают дожди: Синоптики обещают три дня подряд осадков, но еще не морозы

Mолдова готовится к дождливой погоде: синоптики прогнозируют осадки на протяжении трёх дней подряд — с 9 по 11 ноября.
9 ноября атмосферный фронт принесёт с собой дождь по всей стране. Температуры будут умеренными: днём около +8…+12°C, ночью +3…+6°C. Морозы пока не ожидаются, поэтому осадки придут в виде дождя, а не снега.
Ветер преимущественно северо-западный, умеренный, с порывами до 15 м/с, что создаст прохладное и сырое ощущение на улице.
Синоптики напоминают о необходимости запасаться зонтиками и одеждой по погоде, особенно для тех, кто планирует длительные прогулки на открытом воздухе.
Погода на ближайшие дни.