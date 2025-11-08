Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы Нестора

Над экзархом Западной Европы митрополитом Нестором начался церковный суд.

Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил экзарха Западной Европы митрополита Нестора от должности из-за церковного суда над ним. Об этом в субботу сообщили на сайте РПЦ.

Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор распоряжением патриарха Кирилла отстранен от управления патриаршим экзархатом Западной Европы, приходами Московского патриархата в Италии, а также Испанско-Португальской и Корсунской епархиями.

Управлять вышеперечисленными каноническими структурами временно будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Ранее патриарх Кирилл назвал главные цели церковного служения.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше