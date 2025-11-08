Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы Нестора

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил экзарха Западной Европы митрополита Нестора от должности из-за церковного суда над ним. Об этом в субботу сообщили на сайте РПЦ.
Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор распоряжением патриарха Кирилла отстранен от управления патриаршим экзархатом Западной Европы, приходами Московского патриархата в Италии, а также Испанско-Португальской и Корсунской епархиями.
Управлять вышеперечисленными каноническими структурами временно будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Ранее патриарх Кирилл назвал главные цели церковного служения.
