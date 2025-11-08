Дандыкин: «Кинжалы» и «Искандеры» ответили Киеву за удары по регионам РФ

Мощные удары «Кинжалами» и «Искандерами» по ТЭС и ГЭС Украины стали ответом Киеву за атаку по российским регионам, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«По “Кинжалам” это было, наверное, самое массовое применение этого вида вооружения. Были обесточены знаковые регионы, где находятся объекты украинского военно-промышленного комплекса, обслуживающего ВСУ. Думаю, что впереди также будут мощные удары. Это будет касаться и одесского порта, несомненно, птому что туда приходит оружие», — объяснил офицер.
Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 8 ноября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивали их работу. Российские военные задействовали высокоточное оружие большой дальности, в частности, ракеты «Кинжал» и беспилотники. Уточняется, что удар нанесли в ответ на атаки Киева по гражданским объектам РФ.