Дандыкин: «Кинжалы» и «Искандеры» ответили Киеву за удары по регионам РФ

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 8 ноября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивали их работу. Российские военные задействовали высокоточное оружие большой дальности, в частности, ракеты «Кинжал» и беспилотники. Уточняется, что удар нанесли в ответ на атаки Киева по гражданским объектам РФ.