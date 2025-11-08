Почти 1,4 тыс. учащихся посетили с экскурсиями предприятия Тверской области

Например, учащиеся по направлению «Мехатроника и робототехника» в Тверском колледже имени А. Н. Коняева побывали в компании «ДКС». Экскурсия началась с посещения Академии ДКС, где участникам наглядно продемонстрировали весь промышленный комплекс на макете территории предприятия. Также сотрудники показали образцы продукции и новинок производства. В цехе по производству электрощитового оборудования молодые люди познакомились со всеми этапами технологического процесса.