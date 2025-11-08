Ричмонд
Почти 1,4 тыс. учащихся посетили с экскурсиями предприятия Тверской области

Они ознакомились с процессами производства и пообщались со специалистами.

Участие в профориентационных турах и экскурсиях на предприятия Тверской области с начала года приняли 1370 школьников и учащихся колледжей, сообщили в аппарате правительства региона. Мероприятия были организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».

Благодаря профориентационным турам они ознакомились с площадками более 60 предприятий и организаций, а также пообщались со специалистами.

Например, учащиеся по направлению «Мехатроника и робототехника» в Тверском колледже имени А. Н. Коняева побывали в компании «ДКС». Экскурсия началась с посещения Академии ДКС, где участникам наглядно продемонстрировали весь промышленный комплекс на макете территории предприятия. Также сотрудники показали образцы продукции и новинок производства. В цехе по производству электрощитового оборудования молодые люди познакомились со всеми этапами технологического процесса.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.