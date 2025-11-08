Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл отстранил главного митрополита Европы

Патриарх Кирилл внезапно отстранил от управления своего ключевого представителя в Европе, митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора.

Патриарх Кирилл внезапно отстранил от управления своего ключевого представителя в Европе, митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора. Официальная причина, указанная на сайте РПЦ — «в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством».

Этим решением Патриарх фактически «обезглавил» все европейское крыло РПЦ. Митрополит Нестор лишился управления не только Патриаршим экзархатом Западной Европы, но и ключевыми епархиями — Корсунской, Испанско-Португальской, а также всеми приходами в Италии.

Что именно стоит за сухой формулировкой «церковно-судебное производство», не сообщается, однако в церковной практике такие дела заводят только по очень серьезным обвинениям.

Временным управляющим на европейскую кафедру назначен митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше