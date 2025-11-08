Патриарх Кирилл отстранил главного митрополита Европы

Патриарх Кирилл внезапно отстранил от управления своего ключевого представителя в Европе, митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора. Официальная причина, указанная на сайте РПЦ — «в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством».
Этим решением Патриарх фактически «обезглавил» все европейское крыло РПЦ. Митрополит Нестор лишился управления не только Патриаршим экзархатом Западной Европы, но и ключевыми епархиями — Корсунской, Испанско-Португальской, а также всеми приходами в Италии.
Что именно стоит за сухой формулировкой «церковно-судебное производство», не сообщается, однако в церковной практике такие дела заводят только по очень серьезным обвинениям.
Временным управляющим на европейскую кафедру назначен митрополит Рязанский и Михайловский Марк.