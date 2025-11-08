Патриарх Кирилл отстранил экзарха Западной Европы митрополита Нестора

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение об отстранении митрополита Нестора от должности экзарха Западной Европы. Это решение было вынесено на основании церковного суда, сообщает пресс-служба Русской Православной Церкви (РПЦ).
«Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского Патриархата в Италии», — говорится на сайте Московской епархии.
Уточняется, что Нестор был отстранен из-за начавшегося в его отношении церковно-судебного производства.
Временно исполнять обязанности экзарха и управлять каноническими структурами, которые ранее находились под руководством митрополита Нестора, поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Синод РПЦ отстранил митрополита Илариона от управления будапештской епархией.