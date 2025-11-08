Некачественную одежду изъяли из продажи в Могилеве

Во время проверки одной из частных компаний в областном центре в продаже были обнаружены школьные блузки для девочек и брюки для мальчиков китайского производства. По результатам проверки было установлено, что данные изделия не соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Так, показатель «гигроскопичность» при норме не менее 7% для изделий второго слоя школьной группы составил 1,2−1,3% в блузках и 6,3% — в брюках. Кроме этого, показатель «воздухопроницаемость» в одной из блузок оказался почти в три раза ниже нормы.