Некачественную одежду изъяли из продажи в Могилеве

8 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественную одежду для детей и взрослых изъяли из продажи в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
Во время проверки одной из частных компаний в областном центре в продаже были обнаружены школьные блузки для девочек и брюки для мальчиков китайского производства. По результатам проверки было установлено, что данные изделия не соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Так, показатель «гигроскопичность» при норме не менее 7% для изделий второго слоя школьной группы составил 1,2−1,3% в блузках и 6,3% — в брюках. Кроме этого, показатель «воздухопроницаемость» в одной из блузок оказался почти в три раза ниже нормы.
Также в ассортименте торгового объекта были представлены женские блузки и мужские рубашки китайского производства. По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». Воздухопроницаемость изделий также оказалась ниже установленной нормы в несколько раз.
Госстандарт запретил ввоз и реализацию данных изделий на территории страны. -0-