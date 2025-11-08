Татарстан вошел в число регионов-лидеров проекта «Производительность труда»

Республика Татарстан заняла третье место среди субъектов РФ по реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли. Итоги рейтинга Минэкономразвития России озвучили на VII Федеральном форуме «Производительность 360», который прошел 6−7 ноября в Москве.
Рейтинг учитывает ключевые показатели: формирование культуры производительности труда, использование созданной инфраструктуры и мер поддержки, а также эффективность и дисциплину региона при реализации проекта.
На сегодня Татарстан обеспечил участие в федеральном проекте 339 предприятий реального сектора экономики из 37 районов республики. Обучение основным инструментам бережливого производства проведено для 6 тыс. человек. По данным Минэкономразвития России, 63% предприятий-участников федерального проекта обеспечили рост производительности труда.
«Мы благодарны за высокую оценку работы нашей команды. Татарстан всегда ставит перед собой амбициозные цели и стремится их достичь. Мы планируем повышать качество реализации проектов и надеемся, что каждый участник получит максимальный эффект от проводимых мероприятий», — отметил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.