Ледяной покров Антарктиды стал источником необъяснимых радиосигналов

В Антарктиде зафиксированы необычные радиосигналы, происхождение которых не согласуется с законами физики. Как сообщает Physical Review Letters, всплески были зарегистрированы в 2016—2018 годах при помощи установки ANITA, размещённой на аэростате NASA. Особое внимание учёных привлекло то, что предполагаемый источник сигналов располагался под массивным ледяным покровом, хотя по существующим моделям такие радиоволны должны полностью поглощаться при прохождении через толщу Земли.