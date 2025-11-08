В 69 лет умер итальянский дирижер и композитор Пеппе Вессиккио

Вессиккио родился в Неаполе. Широкую известность получил благодаря тому, что долгие годы дирижировал оркестром на ежегодном фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, который является самым популярным телевизионным шоу в Италии. Вессиккио даже называли «дирижерской палочкой» фестиваля.