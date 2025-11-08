Ричмонд
В 69 лет умер итальянский дирижер и композитор Пеппе Вессиккио

Музыкант скончался из-за осложнений, связанных с воспалением легких.

Источник: Аргументы и факты

Итальянский дирижер, композитор и телеведущий Пеппе (Джузеппе) Вессиккио скоропостижно скончался в возрасте 69 лет из-за осложнений, связанные с воспалением легких. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Вессиккио родился в Неаполе. Широкую известность получил благодаря тому, что долгие годы дирижировал оркестром на ежегодном фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, который является самым популярным телевизионным шоу в Италии. Вессиккио даже называли «дирижерской палочкой» фестиваля.

В разные годы дирижер сотрудничал с певцом Андреа Бочелли, бардом Роберто Веккьони и рок- музыкантом Дзуккеро. В 2024 году его музыку исполнял оркестр театра «Ла Скала».

Ранее стало известно о смерти экс-игрока «Пахтакора» Исакова, избежавшего авиакатастрофы в 1979 году.