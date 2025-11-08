В 30 школах Ставрополья стартовал проект «Основы туризма и гостеприимства»

«Запуск профориентационного курса по основам туризма и гостеприимства в школах региона — это стратегически важный шаг. Он позволит школьникам ознакомиться с особенностями этой увлекательной сферы и осознанно подойти к выбору будущей специальности. Благодаря тесному сотрудничеству с министерством туризма и Северо-Кавказским федеральным университетом мы создаем фундамент для будущих высококвалифицированных профессионалов индустрии гостеприимства», — отметила министр образования края Мария Смагина.