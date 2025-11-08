Ричмонд
В 30 школах Ставрополья стартовал проект «Основы туризма и гостеприимства»

Факультативный курс разработан для учеников 7−8-х классов.

Новое профориентационное направление «Основы туризма и гостеприимства» стартовало в 30 школах Кавказских Минеральных Вод и Ставрополя в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.

Программа предусматривает учебно-теоретические и практические занятия, профориентационные мероприятия, экскурсии, подготовку и защиту исследовательских работ. Факультативный курс разработан для обучающихся 7−8-х классов.

«Запуск профориентационного курса по основам туризма и гостеприимства в школах региона — это стратегически важный шаг. Он позволит школьникам ознакомиться с особенностями этой увлекательной сферы и осознанно подойти к выбору будущей специальности. Благодаря тесному сотрудничеству с министерством туризма и Северо-Кавказским федеральным университетом мы создаем фундамент для будущих высококвалифицированных профессионалов индустрии гостеприимства», — отметила министр образования края Мария Смагина.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.