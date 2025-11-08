Ричмонд
В Ростове запретят остановку транспорта на улицах Пескова и Батуринской

В Ростове изменят схему движения — остановка и стоянка машин будут ограничены.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 29 ноября вводят новые ограничения для транспорта. Об этом сообщили в Департаменте автодорог и организации дорожного движения города.

На улице Пескова запретят остановку и стоянку грузовых машин вдоль здания № 1/9. Это нужно, чтобы обеспечить безопасное и свободное движение автобусов в районе конечной остановки «Станция Первомайская».

Кроме того, на улице Батуринской изменят действующую схему организации движения. С того же дня — с 29 ноября — вдоль строений № 2 8/12 будет действовать запрет на остановку и стоянку любых автомобилей в период с 08:00 до 20:00.

