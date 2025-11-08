Пермского генерала Субботина похоронят на воинском кладбище под Москвой

По словам главы ЗАТО Александра Швецова, похороны генерал-лейтенанта пройдут 10 ноября на Воинском кладбище в Мытищах. Автобус будет ждать желающих проститься с Субботиным возле Киевского вокзала в 11:00. На 12:50 назначен сбор у главного входа, на 13:00 — проход к ритуальному залу, в 13.30 начнется церемония в ритуальном зале.